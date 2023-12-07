Правительство Британии: связанные с ФСБ хакеры вмешивались в политику

Правительство Великобритании сообщило о том, что разоблачило деятельность российских спецслужб, направленные на вмешательство в политику и демократические процессы в стране посредством киберопераций.
Как говорится в официальном сообщении, Центр информационной безопасности ФСБ России, известный также как 18-й центр, стоит за целым рядом хакерских атак на британских парламентариев, а также государственные органы неправительственные организации, университеты и известных лиц. Эти атаки, как убеждены британские власти, осуществлялись подконтрольной ФСБ хакерской группировкой, известной как Star Blizzard, SEABORGIUM, Callisto Group и под рядом других названий.
По данным британских властей, атаки осуществлялись с 2015 года до последнего времени.
Как говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, "Попытки правительства России вмешаться в политику Великобритании совершенно неприемлемы, будучи направлены на то, чтобы поставить под угрозу наши демократические процессы".
В британский МИД был вызван российский посол.
Также объявлено о введении санкций против двух российских граждан - Руслана Перетятько, о котором сказано, что он является офицером ФСБ, и Андрея Коринца, он же Алексей Догужиев.
Реакции российской стороны на обвинения пока нет.
- Российские прокремлёвские СМИ в 2018 году уделили большое внимание взлому сайта британской НКО "Институт государственного управления". Тогда утверждалось, что его осуществила хакерская группа Anonymous. В сегодняшнем заявлении британских властей этот взлом также указан как результат деятельности хакеров, подконтрольных ФСБ.
- Утверждалось, что среди материалов, добытых хакерами, были планы информационных кампаний против российских властей. Сама организация заявила, что один из её проектов направлен на борьбу с российской дезинформацией в интернете. "Институт государственного управления" в РФ внесли в список "нежелательных организаций".
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