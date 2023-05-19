Правительство Грузии не разрешает президенту выступить в ЕС

31 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует отправиться с официальными визитом в Брюссель для встречи с руководством Европейского Союза. В программе визита также выступление главы грузинского государства в Европарламенте.

Но правительство страны до сих пор не выдало президенту разрешение на этот визит, хотя Саломе Зурабишвили запросила санкцию ещё 27 апреля в соответствии с конституционной нормой, согласной которой президент, исполняющая лишь церемониальные и представительские функции, обязана согласовывать все внешнеполитические шаги с кабинетом министров.

По сообщению администрации президента, Зурабишвили желает обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем ход выполнения Грузией 12-ти рекомендаций ЕС в рамках программы "Европейская перспектива Грузии" для получения в декабре статуса кандидата в члены ЕС.

Офис премьер-министра Ираклия Гарибашвили никак не комментирует задержку с выдачей разрешения. Как заявил журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, глава грузинского государства, по его мнению, саботирует процесс интеграции Грузии в ЕС, а её выступление перед Европарламентом, также как встречи в брюссельских верхах, могут стать очередной помехой для интеграционных процессов:

"Да, мы опасаемся, что визит президента и её заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата" - не скрывал своего раздражения Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга в фойе здании парламента. Он посоветовал журналистам "послушать выступление президента в Парламенте Грузии", - заявления главы государства в выступлении "О положении страны", по мнению Кобахидзе, "прямо противоречили желанию Грузии получить статус кандидата в декабре".

Лидер правящей партии считает, что Кабинет министров "должен быть встревожен неправильными заявлениями президента": "когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты", - заключил Кобахидзе.

Оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) убеждена: "саботажем" процесса европейской интеграции Грузии являются как раз действия правящей партии, в том числе и восстановление прямых рейсов с Россией и отказ от глубинных реформ в судебной сфере.

"Грузией управляет партия «Российская мечта»", - заявил на брифинге в штаб-квартире ЕНД председатель партии Леван Хабеишвили.