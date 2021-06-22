Правительство Испании помиловало девятерых лидеров каталонских сепаратистов, осуждённых после проведения референдума о независимости страны от Испании в 2017 году. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчез. Референдум не был признан властями Испании и их сторонниками в регионе, и вызвал серию столкновений между сторонниками сепаратистов и национальной полицей. 92 процента его участников проголосовали за независимость.

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В 2019 году лидеры каталонских сепаратистов были приговорены к срокам от девяти до 13 лет за преступления, связанные с подстрекательством к мятежу и нецелевым использованием государственных средств, потраченных на организацию референдума. Они должны быть освобождены из тюрьмы после того, как решение о помиловании будет формализовано с точки зрения юридических процедур и опубликовано в официальном правительственном вестнике, передаёт AFP.

Помилованным будет запрещено занимать государственные посты. В случае новых нарушений закона их неотбытые сроки вновь вступят в силу. Решение правительства вызвало недовольство у правой оппозиции в Испании и у каталонских партий, выступающих за независимость страны. Правые требовали от короля Филиппа VI не подписывать помилования, чтобы не поощрять сепаратистов.

Каталонские партии требуют, чтобы помилованы были все политики, причастные к референдуму, чтобы им разрешили принимать участие в выборах, и чтобы Мадрид разрешил проведение признанного им референдума о независимости.

Премьер-министр Санчез, анонсируя решение о помиловании 21 июня, заявил, что считает, что решение правительства поможет сторонам наладить диалог. "Мы не можем начать с нуля, но мы можем начать с начала. — Сказал он. Каталония! Каталонки! Us estimem! Мы вас любим", — завершил он накануне свою речь.

* "Мы вас любим", каталанский.