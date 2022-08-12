Российское правительство не разрешило сетям кинотеатров показывать пиратские копии фильмов. С такой инициативой к государству обращалась Ассоциация владельцев кинотеатров. После прекращения работы западных кинокомпаний на российском рынке у кинозалов резко снизилась выручка. Государственное агентство ТАСС спрогнозировало закрытие 70 процентов залов к осени.

Об отказе в праве на показ фильмов 12 августа сообщило со ссылкой на анонимные источники издание "Бюллетень кинопрокатчика". Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь. Но пока неизвестно, когда именно она дойдёт до бизнеса. Скорее всего речь идёт о конце 2022 — начале 2023 года.

После начала войны и ухода западных компаний падение выручки российских кинотеатров составило 70 процентов, следует из материала ТАСС. Член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов объясняет это тем, что основную часть выручки залам давали блокбастеры.

Другой член ассоциации рассказал агентству, что закрыты уже 35 процентов залов. Остальные кинотеатры пытаются заменить голливудское кино старыми фильмами и картинами из стран Азии и Африки.