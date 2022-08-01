Российские кинотеатры начнут показывать голливудские фильмы

С 1 августа объединенная киносеть "Синема парк" и "Формула кино" начала показывать голливудские фильмы без разрешения правообладателя. Посетителям предлагают новую услугу - "кинопродукт". Посмотреть можно новинку от Universal "Миньоны: Грювитация". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на гендиректор киносети Алексея Васясина.

"Кинопродукт" включает в себя объединенные показы, где сперва зрителям показывают голливудскую картину в рамках "бесплатного предсеансового обслуживания", а затем включают российский фильм. Так, "Миньонов" можно посмотреть перед российским мультфильмом "Кощей. Начало".

Васясин уточнил, что в дальнейшем киносеть планирует расширить предложение "кинопродуктов". По его словам, по такому принципу можно будет показывать любой фильм от студии, которая приостановила бизнес в России. Запуск новой услуги он назвал "вынужденной мерой", но считает, что она "поспособствует повышению сборов российских фильмов в прокате".

Стоимость "кинопродукта" зависит от города и времени сеанса и варьируется от 168 до 670 рублей. Киносеть планирует делиться доходами от продажи новой услуги с российскими прокатчиками и продюсерами.

За выпуск фильма без прокатного удостоверения грозит штраф до 100 тысяч рублей. Ранее Алексей Васясин говорил, что запустить голливудское кино в прокат неофициально без изменения российских законов никто не решится из-за высоких рисков.