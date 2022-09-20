Российское правительство планирует изъять у нефтегазовых компаний почти три триллиона рублей в виде дополнительных налогов для покрытия дефицита бюджета. Чрезвычайные меры будут обсуждаться 20 сентября на комиссии кабинета министров, — пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники, знакомые с темой. Предложенные меры увеличат и без того высокую зависимость бюджета от экспорта природных ресурсов.

Как пишет газета, правительство рассматривает повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Основные доходы планируется получить за счет повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ, резко подорожавший на мировых рынках.

По данным издания, речь идет о введении дифференцированной налоговой ставки — при цене на газ выше $300 за тысячу кубометров пошлина будет повышена с 30 до 50 процентов. В августе средняя экспортная цена "Газпрома" в Европу по долгосрочным контрактам могла составлять около $2,8 тысячи, подсчитали журналисты.

Кроме того, правительство прорабатывает возможность повышения ставки налога на добычу ресурсов на газ для всех производителей, введения экспортной пошлины на сжиженный природный газ, повышение пошлины на экспорт нефти. Вместе с повышением экспортных пошлин на уголь и удобрения это может принести бюджету за 2023 год 1,4 триллиона рублей дополнительных доходов, а за трехлетку — 3,15 триллиона рублей, рассчитывают чиновники.

По оценке правительства, дефицит федерального бюджета в России будет наблюдаться как минимум четыре года подряд, сообщил в июне министр финансов Антон Силуанов. Это происходит в условиях резко сократившихся возможностей занимать деньги на внешних рынках из-за санкций и снижения несырьевых источников доходов.

Меры правительства, если они будут приняты, увеличат и без того значительную зависимость российского бюджета от продажи энергоносителей и других ископаемых за границу. Ранее американские чиновники и чиновники ЕС заявляли, что планируют добиваться с помощью санкций сокращения доходов российского бюджета от сырьевого экспорта. Это, в частности, должно ограничить возможности Москвы вести войну в Украине.