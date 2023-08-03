Правительство поддержало закон о сроках до 5 лет за уклонение от службы

Правительство России поддержало законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени.
С инициативой ещё осенью прошлого года выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарёв и депутат от "Единой России" Эрнест Валеев. Они предложили наказывать за уклонение от призыва по мобилизации штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Позже Картаполов и Пискарёв заявили, что инициатива "утратила свою актуальность" в связи с окончанием так называемой "частичной мобилизации" - об этом в устной форме заявлял президент Владимир Путин. Теперь же, судя по отзыву правительства, законопроект вновь готов к рассмотрению.
- 31 июля Владимир Путин подписал несколько законопроектов, ужесточающих законодательство в сфере военной службы. В частности с 1 октября в 10 раз повысится штраф за неявку в военкомат по повестке (нарушителей будут наказывать на сумму до 30 тысяч рублей), резко увеличатся штрафы за неоказание помощи военкоматам в проведении мобилизации и за неподачу списков на учёт. Кроме того в условиях военного положения срок задержания граждан по уголовным делам до избрания им меры пресечения будет составлять до 30 суток - эта норма уже вступила в силу. Подписан и законопроект о снятии ответственности за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены "в защиту интересов Российской Федерации".
- В конце июля Госдума и Совет Федерации также приняли пакет "военных" законов: о призыве на службу с 18 до 30 лет и запрете призывникам выезжать за рубеж с момента вручения повестки.
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