Правительство поддержало закон о сроках до 5 лет за уклонение от службы

Правительство России поддержало законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени.

С инициативой ещё осенью прошлого года выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарёв и депутат от "Единой России" Эрнест Валеев. Они предложили наказывать за уклонение от призыва по мобилизации штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Позже Картаполов и Пискарёв заявили, что инициатива "утратила свою актуальность" в связи с окончанием так называемой "частичной мобилизации" - об этом в устной форме заявлял президент Владимир Путин. Теперь же, судя по отзыву правительства, законопроект вновь готов к рассмотрению.