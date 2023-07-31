В России повышены штрафы за неявку в военкомат. Путин подписал законы

В России с 1 октября в 10 раз повысится штраф за неявку в военкомат по повестке. Законопроект об этом подписал в понедельник президент Владимир Путин. Неявка в военкомат, согласно документу, повлечёт наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Сейчас штраф за это составляет от 500 до 3 тысяч.

Путин подписал в понедельник ещё несколько законопроектов, ранее одобренных парламентом. Некоторые из них также касаются призыва и мобилизации. Резко увеличены штрафы за неоказание помощи военкоматам в проведении мобилизации, за неподачу списков на учёт в военкомат. Эти меры вступят в силу также с 1 октября - к началу осеннего призыва в армию.

В условиях военного положения срок задержания граждан по уголовным делам до избрания им меры пресечения может составлять до 30 суток (общее правило - не более 2 суток). Норма действует с сегодняшнего дня. Военное положение введено сейчас в подконтрольных России частях четырёх областей Украины.

Также Путиным подписан законопроект, который запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Он вступит в силу 1 декабря. Физическим и юридическим лицам запрещено участвовать в работе иностранных неправительственных организаций, которые не зарегистрированы в госреестре. Закон об этом действует с сегодняшнего дня.

Подписан и законопроект о снятии отвественности за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены "в защиту интересов Российской Федерации". Как отмечает "Медиазона", хотя депутаты утверждали, что это коснется только преступлений, совершенных до 30 сентября 2022 года, эта дата в документе не упоминается.

Госдума в июле перед уходом на каникулы приняла множество законопроектов, которые упрощают властям проведение мобилизационных мероприятий. Помимо прочего, с 1 января должна заработать норма, согласно которой получившим повестку в военкомат закрывается выезд из России с момента появления повестки в электронном реестре (а не спустя семь дней после этого, как сейчас). Встречаясь в понедельник с главой Думы Вячеславом Володиным, Путин поблагодарил депутатов от всех фракций за поддержку "по ключевым, судьбоносным моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства", имея в виду поддержку войны против Украины.