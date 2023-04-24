Работодателей обяжут определять ставку НДФЛ для уехавших сотрудников

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании взимать с выплат россиянам, утративших налоговое резидентство России, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% вместо 13%. Законопроект опубликован на портале Госдумы.

Согласно поправкам, российские компании в каждом конкретном случае будут сами определять, какую ставку налога применять. Сейчас уплата НДФЛ — обязанность самого работающего за рубежом.

Поправки в случае принятия вступят в силу с 1 января 2024 года,



Согласно законопроекту, россияне, которые живут за границей более полугода и утратили налоговое резидентство, будут платить повышенную ставку налога при работе в российских компаниях. Поправки затронут всех, кто использует для работы российский сегмент интернета или размещенные в России "технические, программно-аппаратные средства". Нововведения коснутся как работающих по трудовому договору, так и фрилансеров.

В нстоящее время НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или, если размер дохода резидента за год превышает 5 миллионов рублей. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

Законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян предложило прошлым летом министерство финансов России. Однако в ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что склоняется к тому, чтобы не менять статус налогового резидентства для россиян, работающих за границей. В марте источник "Интерфакса" утверждал, что Минфин отказался от идеи увеличить налоги для работающих за границей россиян.

Об ограничениях для покинувших страну россиян ранее неоднократно говорили в российском парламенте. В конце прошлого года председатель Годсумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших россиян.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", – написал Володин в телеграме.

Сенатор Андрей Клишас предложил сделать нахождение россиян за границей "менее комфортным". Клишас пояснял, что меры нужны, прежде всего для того, чтобы контролировать поступление налогов от покинувших Россию граждан.