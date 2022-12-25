Госдума хочет повысить налоги для покинувших страну россиян

Госдума разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших россиян. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, покинувшие страну не только удалённо работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", — написал Володин в телеграме.

Ранее в декабре стало известно, что "Единая Россия" работает над законопроектом, запрещающим россиянам, уехавшим за границу работать удаленно по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Издание "Вёрстка" писало, что ограничения могут затронуть работников сферы информационной безопасности и ряда других важных для государства областей.

После нападения России на Украину, а затем после объявления мобилизации из страны уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей – достоверно неизвестно. Росстат подсчитал, что в первом полугодии миграционный отток из страны составил около 96 тысяч человек.

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