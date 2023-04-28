Правительство России распорядилось приостановить публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Публикация статистики будет приостановлена до 1 апреля 2024 года. Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности – с первого квартала 2023 года.

Распоряжение правительства датировано 26 апреля. Как отмечает Forbes, в этот день Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в первом квартале 2023 года, но в нем не было данных о нефтедобыче в России с учетом газового конденсата и без. Ведомство тогда не стало комментировать исключение этих сведений.