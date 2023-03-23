14 ведомств России скрыли свои данные, некоторые – полностью

После вторжения в Украину 14 российских ведомств прекратили – частично или полностью – публиковать статистику. Как минимум три ведомства удалили разделы с открытыми данными совсем. Сокрытие от россиян информации о них самих и о стране проанализировал проект "Если быть точным".

Ведомства стали закрывать свои данные после начала войны, чтобы защитить информацию от "недружественных стран", говорится в исследовании. Сделали они это ещё до принятия закона, который позволяет правительству скрывать любую государственную статистику.

После начала войны в Украине из открытого доступа пропали разделы с данными Росимущества, Росморречфлота и Россотрудничества. Генпрокуратура перестала обновлять портал правовой статистики, объясняя это "доработкой его функциональности", и не выдаёт данные даже по запросу журналистов.

Федеральное казначейство России прекратило публиковать данные о доходах и расходах бюджета страны. Центробанк больше не выкладывает детальные сведения о международных резервах – в частности, исчезла информация о золотовалютных резервах России. Также Центробанк разрешил банкам не публиковать бухгалтерскую отчётность и скрыл данные об их владельцах.

Участникам фондового рынка не публиковать корпоративную информацию разрешило правительство. Так оно попыталось снизить для них риск попасть под санкции из-за российского вторжения в Украину. Кроме того, по указу президента России Владимира Путина больше не публикуются сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников. То же разрешили депутатам Госдумы и Совета Федерации.

Минобороны засекретило данные об оформлении льгот для родственников погибших военных. В свою очередь Росстат не предоставляет демографам детальную статистику по смертности с марта 2022 года, говорит демограф Алексей Ракша. Из-за этого невозможно достоверно выяснить количество погибших на войне в Украине россиян.

Кроме того, большая часть статистических наборов на сайтах Минздрава, Минспорта, Минтруда, МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств не обновляется уже несколько лет, обнаружил "Если быть точным".