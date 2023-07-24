Правительство России хочет ограничить число экспортеров бензина

Правительство России обсуждает возможность ограничить число экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом. Предполагается, что будет создан закрытый список нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), выпускающих товарный бензин, которым разрешат поставки на экспорт. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Минэнерго направило соответствующее предложение вице-премьеру Александру Новаку. По данным собеседниников издания, принять документ могут не ранее четвёртого квартала.

Проблема так называемого серого экспорта обострилась в прошлом году. Из-за падения оптовых цен на топливо на фоне санкций при высоких ценах за рубежом российским экспортерам стало выгодно закупать его на внутреннем рынке, а затем отправлять на экспорт.

Правительство попыталось пресечь серый экспорт, установив заградительную пошлину в 20 тысяч рублей за тонну за экспорт бензина и дизельного топлива, за поставки которых на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Но, поскольку на НПЗ она не распространилась, ряд экспортеров продолжили применять схемы серого экспорта. В первую очередь речь идет о средних и мини-НПЗ.

Серый экспорт бензина, который в мае - первой половине июля вырос до двух тысяч тонн в сутки, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы. На прошлой неделе они снова обновили максимумы. Так, в пятницу, 21 июля, стоимость Аи-92 и Аи-95 достигла 64 и 69 рублей за одну тонну соответственно.

Помимо проблемы серого экспорта на оптовую стоимость влияют и другие факторы: плановые ремонты на НПЗ, ослабление рубля вкупе с ростом цен на нефть, а также рост спроса внутри страны.