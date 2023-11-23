Правительство России может ужесточить оборот сим-карт

Минцифры и МВД России обсуждают с участниками рынка меры по усилению контроля за оборотом сим-карт. Среди прочео предлагается активировать проданные симки только после проверки паспортных данных абонента в МВД. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Собеседник издания в одном из федеральных операторов связи отметил, что в законодательную инициативу идея пока не оформлена.

Сейчас операторы сверяют данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты, при этом активировать её можно сразу после покупки. Источник "Коммерсанта" рассказал, что пока не ясно, сколько может занимать сверка с базами МВД до активации карт, но, по его словам, это может занять минимум два дня.

Опрошенные изданием эксперты считают, что введение такого правила ударит по мелким розничным продавцам сим-карт, а также может затруднить оформление новых контрактов на услуги мобильной связи и спровоцировать рост оборота нелегальных симок.

Собеседник "Коммерсанта" в одном из операторов выразил опасение, что нововведение затруднит заключение новых контрактов не только иностранцами, но и гражданами России.

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