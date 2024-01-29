Правительство России поддержало законопроект, запрещающий работодателям увольнять вдов участников войны в Украине в течение года после гибели военнослужащего.

При этом погибший должен иметь статус ветерана боевых действий. Вдова же не попадёт под действие закона в том случае, если в течение года после смерти супруга выйдет замуж повторно.

Статус ветерана боевых действий полагается сейчас почти всем участникам так называемой "специальной военной операции" на территории Украины. Исключение составляют, например, члены добровольческих формирований, созданных не по решению органов государственной власти.

Отмечается, что в отзыве кабинета министров на новый законопроект предложено распространить аналогичные меры поддержки и на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий – чтобы не допустить "дискриминации по половому признаку".