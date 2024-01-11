Пенсионный фонд засекретил данные, указывающие на военные потери

Пенсионный фонд России еще в декабре 2022 года засекретил данные о выплатах семьям участников войны в Украине, в том числе - погибшим, обнаружили "Важные истории".

Издание опубликовало соответствующее письмо руководства ПФР, которое было разослано сотрудникам региональных отделений. В нём, в частности, содержится требование не загружать данные о социальных выплатах, касающихся участников так называемой "специальной военной операции", в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также удалить ранее загруженные сведения.

"Важные истории" отмечают, что среди информации, которую ПФР запретил публиковать, есть число получивших поддержку "вдов военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы", и что этот показатель мог бы помочь раскрыть масштабы потерь российской армии на войне в Украине.