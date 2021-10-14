Общая численность населения России по итогам 2021 года уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году — ещё на 533,4 тысячи. Такой прогноз содержится в утверждённом на этой неделе Едином плане правительства по достижению национальных целей развития России. Документ удалось изучить редакции The Bell.

По итогам прошлого года население России впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек. На 1 января 2021 года оно составило 146,17 миллиона с учётом аннексированного Крыма. Правительство ожидает, что скорость убыли населения в 2021 году замедлится, но этот показатель всё равно останется крайне высоким, и его не смогут компенсировать рождаемость и миграция.

Замедление сокращение населения, прогнозирует правительство, начнётся в 2022 году. Рост ожидается не раньше 2030 года. К тому времени оно сократится до 130 миллионов человек, следует из этих расчётов.

За 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 года естественная убыль населения в России, вероятнее всего, оказалась самой большой в мирной истории, подсчитал ранее демограф Алексей Ракша. Она составила около 997 тысяч человек с учётом Крыма. Почти весь прирост смертности связан с заражением коронавирусом, отметил он.