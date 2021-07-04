Население Туркмении сократилось до 2,7 миллиона человек, до уровня 1980-х годов XX века. Такую оценку собрали представители государственных органов, готовящих провести перепись населения, передаёт Туркменская служба Радио Свобода. Предварительная оценка оказалась в два раза меньше официальных данных.

В статистике Всемирного банка, опирающейся на официальную информацию, в 2018 году году численность населения оценена в 5,8 миллиона человек. Официальный правительственный проект оценивал население в 6,2 миллиона в 2020 году. Источники Туркменской службы говорят, что в реальности страна испытывает резкую депопуляцию, что стало неожиданностью даже для властей.

Только с 2008 по 2018 страну покинули больше 1 миллиона 800 тысяч человек, утверждают источники Туркменской службы РС. Население уезжает в Турцию, Россию, Украину и даже в Узбекистан. При этом власти пытаются усложнить выезд из страны. Например, в 2018 году власти останавливали выезд из страны граждан моложе 40 лет.

Если оценки источников Туркменской службы РС верны, за время авторитарного правления Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова страна сократила своё населения до уровня 1980-х годов. В то время как во всех соседних странах оно растёт. За годы их правления Туркмения заняла низшие позиции во всех мировых рейтингах свободы слова, политической жизни, прессы и интернета, и уровня коррупции. Одновременно она испытывает серьёзные экономические сложности.

Обладая одними из крупнейших в мире доказанных запасов природного газа, Ашхабад довёл население до нищеты. В регионах отмечается дефицит продуктов и топлива. За продуктами по государственным ценами выстраиваются длинные очереди. Растут долги за квартплату. Армия вынуждена работать в полях, чтобы призывники могли прокормить себя. На хлопковых полях используются принудительный и детский труд.