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Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют в России

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.

В сообщении на сайте правительства говорится, что целью регулирования является интеграция механизма оборота криптовалют в финансовую систему России. Теперь криптовалюты будут контролироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка.

Согласно документу, организатором обмена криптовалют может быть только банк с универсальной лицензией; криптобиржи должны будут работать через российские юридические лица; покупать и продавать криптовалюты можно и на иностранных биржах, у которых есть представительство в России, но не в офшорах.

Инвесторов в криптовалюту предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будет устанавливаться лимиты на проведение операций.

Для мониторинга транзакций в криптовалюте может использоваться только российский цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", разработанный Росфинмониторингом.

  • 20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.
  • Против инициативы Банка России выступило министерство финансов. Там предложили не запрещать, а проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.
  • Это предложение Минфина поддержал президент России Владимир Путин, отклонив идею Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России.
  • Как писал Bloomberg, по оценкам властей, россияне владеют криптовалютами на сумму более 16 триллионов рублей.

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