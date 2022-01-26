Банк России окончательно определил своё отношение к криптовалютам: на территории страны они подлежат полному и окончательному запрету. Такие рекомендации содержатся в консультационном докладе “Криптовалюты: тренды, риски, меры”, который опубликован на сайте ЦБ. До настоящего времени майнинг (производство) биткоина и прочих криптоактивов был вполне легален. Сами они рассматривались в качестве финансовых активов, в которые квалифицированные инвесторы вполне могут вкладывать средства. Речь даже шла о создании контролируемой регулятором системы, которая позволила бы всем желающим покупать биткоины, пусть и через банки-посредники. Теперь концепция изменилась, позиция развернулась на 180 градусов.

В докладе Банка России указывается: распространение криптовалют подрывает денежное обращение и ведёт к подрыву суверенитета рубля, а сами цифровые деньги используются для финансирования противоправной деятельности: от легализации преступных доходов до терроризма. В принципе, ничего нового. Все эти обвинения в адрес биткоина звучат последние 10 лет, причём не только в России. Что, впрочем, не мешает вполне успешным попыткам некоторых стран, включая США, легализовать криптовалюты в качестве финансовых инструментов. С последующим, выгодным для государства, регулированием. Об этом же, кстати, говорят в Министерстве финансов России: по словам высокопоставленного чиновника этого ведомства Ивана Чебескова, "обеспечивающее прозрачность" регулирование лучше запрета.

Проблема финансирования отпадает сама собой: нет оппозиции, нет и финансирования

Что же именно заставило российский ЦБ свернуть с проторенного другими пути и объявить криптовалюты вне закона? Нелепо ведь думать, что месяц или полгода назад биткоин не подрывал суверенитета рубля или не использовался для финансирования противоправной деятельности, а тут вдруг начал. Аналитики Bloomberg предположили, что за этим стоит ФСБ: защитникам режима, дескать, не нравится, что оппозиция (всякие нежелательные организации и прочие "иностранные агенты") открывают криптокошельки для сбора средств, а несознательные граждане, пользуясь анонимностью, на эти кошельки переводят средства, практически ничем не рискуя. Думаю, руководство ЦБ это предположение искренне повеселило. Опровергать версию, впрочем, в банке не стали. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова даже её прокомментировала: “Что касается ФСБ, то вообще Банк России достаточно давно уже говорил о том, что риски криптовалют мы считаем высокими. Мы скептически относимся к развитию этого рынка. Поэтому это наша позиция. Но при этом нам приятно, если другие органы также её разделяют”.

Тем не менее, как бы ни льстило оппозиционно настроенным гражданам предположение о том, что именно их испугались в ЦБ, ФСБ или за стенами Кремля и потому решили запретить криптовалюты, выглядит оно совсем уж неубедительно. Во-первых, с финансированием оппозиции государство борется совсем иначе. Закрывает и объявляет нежелательными (то есть теми, причастность к которым грозит уголовным преследованием) оппозиционные организации, а самих оппозиционеров сажает или выдавливает из страны. Так что проблема финансирования отпадает сама собой: нет оппозиции, нет и финансирования.

Во-вторых, за всё время существования биткоина в России для сбора средств в поддержку оппозиционных СМИ или организаций было открыто всего 17 криптокошельков, и в большинстве из них давно никто ничего не собирает. На круг во всех этих кошельках наберется, думаю, от силы десяток биткоинов. Кто-то посчитает и скажет, что 350 тысяч долларов - огромная сумма, но это смотря с чем сравнивать. В сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов оценил общую стоимость криптовалют, которыми владеют россияне, в 7 триллионов рублей (почти в 100 миллиардов долларов). Понятно, что сейчас сумма серьезно уменьшилась: криптовалюты (особенно после публикации доклада Банка России) изрядно подешевели. Но сам порядок цифр показывает, что из-за тех несчастных крох, которые достались оппозиционерам, никто не стал бы рушить рынок, капитализация которого исчисляется триллионами рублей.

Оценка Швецова говорит ещё об одном. Все преимущества криптовалют - относительная анонимность, независимость от контролируемой государством банковской системы, легкость трансграничных переводов - используют в России не только криптоанархисты и прочие свободолюбивые поборники демократии, но и люди из ровно противоположного лагеря. Пресловутые “друзья Путина” используют криптовалюты, чтобы не держать деньги в стране и при этом не попасть под международные санкции. И именно в их сторону направлено предупреждение ЦБ о скором запрете криптовалют.

А теперь вернусь к тому, с чего начинал и отвечу на вопрос о том, что именно заставило Банк России кардинально изменить отношение к криптовалютам. Тут все просто. С октября прошлого года Россия концентрирует войска на границе с Украиной. Владимир Путин выставляет ультиматумы США и НАТО, подкрепляя их манипуляциями с поставками в Европу российского газа. Американские сенаторы соревнуются в том, кто придумает самые страшные для Путина и его окружения новые санкции. Инвесторы в панике бегут с российского рынка, причём не только иностранные. В этих обстоятельствах перекрыть брешь, через которую “сильные мира сего” создают себе “запасные аэродромы”, вполне логично. Что касается всех прочих российских участников криптовалютного рынка, то им ЦБ начал перекрывать кислород тогда же, когда первый зампред ЦБ рассказал о пресловутых 7 триллионах, в сентябре прошлого года. То есть за месяц до начала военно-газовой спецоперации...

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"



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