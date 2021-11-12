Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах на транспорте

Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый COVID-19, для перемещения на поездах и самолётах, а также для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно тексту первого законопроекта, с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, объекты розничной торговли и культурные учреждения только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе. ПЦР-тест будет приниматься только у тех, кто имеет медицинский отвод от вакцинации. Если этот закон будет принят, то он будет действовать до 1 июня 2022 года.

Посещать аптеки и магазины можно будет, как обычно, без предъявления каких-либо документов.

Второй законопроект предлагает использовать QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе для междугородних и международных поездок в поездах и самолетах. "До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста", – говорится на сайте российского правительства.

Ранее власти Санкт-Петербурга из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией с 1 ноября ввели QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, с 15 ноября будет необходимо предъявлять QR-код в фитнес-центрах, бассейнах, театрах, концертных залах, кинотеатрах, музеях и выставках, а с 1 декабря в кафе и ресторанах.