Министерство образования и науки засекретило личные данные детей участников войны в Украине, поступающих в этому году в вузы. Это следует из материала газеты "Коммерсантъ", обратившей внимание на изменение списков абитуриентов на сайтах университетов и институтов.

Обычно всех абитуриентов можно идентифицировать по фамилии, имени и отчеству или по номеру страхового счёта в пенсионной системе. Но детям участников так называемой военной операции присвоен специальный номер, который не даёт раскрыть их персональные данные, пишет газета.

Присвоить код школьникам рекомендовано министерством образования в мае. Чиновники не объяснили газете “Коммерсантъ”, из каких соображений принято такое решение.

Один из собеседников издания в приёмной комиссии неназванного вуза предположил, что данные скрыты, чтобы по ним нельзя было вычислить информацию о родственниках абитуриентов, принимающих участие в боевых действиях.