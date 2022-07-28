Министерство образования и науки засекретило личные данные детей участников войны в Украине, поступающих в этому году в вузы. Это следует из материала газеты "Коммерсантъ", обратившей внимание на изменение списков абитуриентов на сайтах университетов и институтов.
Обычно всех абитуриентов можно идентифицировать по фамилии, имени и отчеству или по номеру страхового счёта в пенсионной системе. Но детям участников так называемой военной операции присвоен специальный номер, который не даёт раскрыть их персональные данные, пишет газета.
Присвоить код школьникам рекомендовано министерством образования в мае. Чиновники не объяснили газете “Коммерсантъ”, из каких соображений принято такое решение.
Один из собеседников издания в приёмной комиссии неназванного вуза предположил, что данные скрыты, чтобы по ним нельзя было вычислить информацию о родственниках абитуриентов, принимающих участие в боевых действиях.
- Детям участников войны в Украине в 2022 году выделены льготы для поступления. Для них специально выделено 10% бюджетных мест в вузах и им разрешено пересдавать единый государственный экзамен. Детей погибших или получивших ранения военных должны принимать без экзаменов.
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