Правительству Дании могут объявить импичмент из-за убитых норок

Датская комиссия по расследованию массового убийства норок пришла к выводу, что правительство страны не имело законных оснований обязывать фермеров истреблять норок в ноябре 2020 года и "грубо ввело в заблуждение" общество.

Осенью 2020 года на нескольких норковых фермах Дании была обнаружена мутация коронавируса, заразившая не менее одиннадцати человек. Государственный институт сыворотки Дании предупредил, что "в худшем случае мутация может вызвать вторую пандемию – и Дания станет новым Уханем". Также в институте выразили опасение, что разрабатываемые вакцины могут оказаться неэффективными против обнаруженного штамма.

Основываясь на данных института, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в начале ноября 2020 года заявила, что все норки, как инфицированные, так и здоровые, должны быть уничтожены. По решению правительства были истреблены более 15 миллионов животных.

Вскоре выяснилось, что требование правительства не имело правового основания. В середине ноября 2020 года министр сельского хозяйства ушёл в отставку, признав допущенную ошибку. Парламент принял закон, разрешающий принудительное истребление норок, только в конце декабря 2020 года. В следующем месяце владельцам норковых ферм выплатили компенсацию.

Оправдывая решение об убийстве норок, Фредериксен утверждает, что оно было "основано на очень серьёзной оценке рисков", и она не знала о его незаконности. Тем временем парламент решает, следует ли объявить правительству Фредериксен импичмент или ограничиться выговором.

Разведение норок в Дании до сих пор запрещено, решение о его возобновлении должно быть принято в следующем году. Гендиректор компании по защите животных Animal Protection Denmark Бритта Риис надеется, что запрет станет постоянным, описывая разведение норок как "жестокое обращение с животными, риск для здоровья населения и вред для окружающей среды".