Право дышать. Виталий Портников - об "обустройстве России"

В начале 1990-х многие интеллектуалы из бывшей Югославии с почти нескрываемым ужасом следили за тем, как новый лидер Сербии Слободан Милошевич воплощает в жизнь идеи, обсуждавшиеся в белградских кофейнях и на научных конференциях в последнее десятилетие существования СФРЮ. Исторические обиды Сербии, утраченные территории, албанцы, которые заняли "законное" место сербов в Косове и даже "все сербы должны жить в одном государстве" - это, конечно же, не было изобретением Милошевича. Но когда скучный банковский чиновник стал воплощать эти идеи в жизнь и использовать их для усиления собственной власти, мало в его стране не показалось никому.

Будто в насмешку диктатор сделал первым президентом "уменьшенной" Югославии, в составе которой оставались только Сербия и Черногория, академика и писателя-националиста Добрицу Чосича. Чосич, который перешел в оппозицию коммунистическому режиму именно потому, что не совпадал с маршалом Иосипом Броз Тито во взглядах на роль сербов в общем государстве, имел удовольствие наблюдать, как формально возглавляемая им страна превращается в монстра, покрывает преступления против человечности и деградирует в экономической агонии. По иронии судьбы, изгнание Чосича с поста президента произошло по инициативе "настоящих" сербских патриотов, которые, очевидно, вдохновлялись его романами и докладами. Академик не учёл, что читатели этих книг могут хвастаться настоящими убийствами и истязаниями, что лелеемое им прошлое станет для них настоящим.

В России сегодня мы наблюдаем практически ту же самую историю - кучка проходимцев в штатском, десятилетиями обворовывавшая страну, уничтожившая демократию, свободу слова и саму перспективу государственного развития, нашла идеологическое обоснование своего безальтернативного пребывания у власти в агрессивном шовинизме и готовности уничтожать целые народы, если только они не соглашаются с наукообразными выводами Владимира Путина или Дмитрия Медведева. На самом деле, никаких особых открытий в исторической науке обитатели Кремля не совершили. Украинцам и белорусам отказывали в праве на существование практически все "серьёзные" имперские историки. Виссарион Белинский поучал Тараса Шевченко, что лучше писать стихи на "великом и могучем", а не на каком-то там "диалекте". История борьбы Российской империи с украинским, как и с другими языками - это десятки законов, запретов, конфискаций и десятилетия унижений. При этом и в нынешней России мало что изменилось: депутаты Государственной думы считают себя вправе решать, каким алфавитом пользоваться татарам, а Путин лично борется с обязательным преподаванием национальных языков в республиках. Большевики, ошеломлённые размахом национального движения на "окраинах" империи и использовавшие этот размах в собственной кровопролитной борьбе за власть, пошли исключительно на декоративные компромиссы, никогда не отказываясь от русификации союзных и автономных республик.

Но что произошло, когда Советский Союз стал рушиться? Вышлоэссе Адександра Солженицына "Как нам обустроить Россию". Когда в 1990 году, почти за год до августовского путча, текст Солженицына появился на страницах советских газет (сам Солженицын в это время всё ещё находился в Вермонте), многим казалось, что это досужее теоретизирование оторвавшегося от жизни писателя, плохо представлявшего себе реалии новой жизни. Но Солженицын всё представлял себе куда лучше, чем многие действительно оторванные от народных настроений мечтатели. Его работа была обозначением границ будущего российского государства, призванного вобрать в себя Россию, Украину, Беларусь и часть "раздутого" Казахстана. Мысли Солженицына перекликались с настроениями любителей романов Валентина Пикуля из среды "низовой" номенклатуры и "простых" чекистов, откуда и появились Путин, Николай Патрушев и прочие будущие правители России. И да, как и в случае с работами академика Чосича, это была программа отложенной войны. И не обустройства, а уничтожения России, которое мы сейчас и наблюдаем.

Именно поэтому политическую и нравственную ответственность за это уничтожение (и за преступления против соседей) нельзя возлагать исключительно на Путина, Медведева или Патрушева, которые искали красивую обложку для упрочения криминальной чекистской диктатуры. Нет, ответственность несут и все те, кто десятилетиями создавал эту обложку. Кто десятилетиями занимался развращением русского народа, убеждал далеких от истории людей в их национальной исключительности, кто придумал термин "старший брат", кто отказывал другим народам в праве не только на государственность и на собственный политический выбор, но и в праве на существование. Те, кто писал лживые книги, кто защищал лживые диссертации, кто снимал лживые фильмы, кто саму жизнь в России сделал замешанной на лжи и создал условия для сегодняшнего кошмара на украинской земле.

Предсмертный хрип тысяч украинцев теперь до скончания века будет сопровождать всё то, что было написано об "исторической России"

Разрушенные города, убитые дети, изнасилованные женщины… Солженицын этого не хотел? Конечно, он всего лишь определял границы "исторической России", те самые границы, которые сейчас восстанавливает Путин. А путинские пропагандисты хотели? А всякие там Тимофеи Сергейцевы, публикующие в российских официозных медиа статьи в духе Альфреда Розенберга или Юлиуса Штрайхера - они хотят, чтобы геноцид XXI века продолжался или просто выслуживаются перед начальством? И кто должен отвечать первым - солдат, убивающий мирного жителя в Буче и распихивающий по карманам бельё изнасилованной женщины, генерал, исполняющий преступные приказы, президент, эти приказы отдающий или тот, кто объяснил им, зачем они вообще всё это делают? Зачем они вторглись в Украину, противостоят "бездушному Западу", уничтожают "национал-предателей", закрывают телеканалы и газеты и ввергают собственный народ в пучину бедности и безысходности? Разве тот, кто растлевал, не в ответе? Разве тот, кто появляется перед телевизионными камерами, только чтобы лгать, унижать, призывать к расправам, не в ответе?

Антисемитские эскапады Рихарда Вагнера могли бы давно забыться в сравнении с неземной красотой "Нибелунгов", если бы только не Холокост. Предсмертный хрип тысяч украинцев теперь до скончания века будет сопровождать всё то, что было написано об "исторической России" и "одном народе", все эти трактаты, учебники и телепрограммы, все эти поэмы и романы.

"Оставьте: это спор славян между собою"! Нет, не оставим. Выздоровление русского народа начнется не просто с отказа от самого желания доказывать свою "историческую правоту" с помощью баллистических ракет. Выздоровление русского народа начнется с отказа от лжи, которая подменила саму государственную и национальную историю, с признанием за другими народами права существовать и строить свою собственную жизнь. С признанием права дышать. Это и будет ответ на вопрос "как нам обустроить Россию" - если, разумеется, у самих русских еще будет желание ее обустраивать.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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