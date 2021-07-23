Право защищаться при помощи оружия закрепили в конституции Чехии

В Чехии в декларацию основных прав и свобод человека, являющуюся составной частью конституции страны, включено право защищать жизнь самого себя и других людей при помощи оружия.

Решение об этом принял Сенат - верхняя палата парламента. Ранее его одобрило конституционное большинство в нижней палате. Документ ещё должен подписать президент, однако он не имеет права вето в отношении конституционных законов, поэтому поправка в любом случае вступит в силу - самое позднее 1 сентября.

Внести изменения в конституцию предложила группа сенаторов в качестве реакции на инициативы руководства ЕС по ужесточению оружейного законодательства в рамках Евросоюза. Сенаторы опирались на петицию, которую подписали более 100 тысяч человек. Инициатива была поддержана как правящей коалицией, так и большей частью оппозиции.

В Чехии одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамен и выполнив ряд других условий, приобрести оружие, в том числе короткоствольное, в целях самообороны может любой гражданин. Владельцы оружия, однако, опасались ужесточения национального законодательства по инициативе ЕС - этого добивается Еврокомиссия, заявляя, что ужесточение поможет борьбе с терроризмом. Критики этого подхода утверждают, что ЕС борется с владельцами легального оружия, а террористы добывают его нелегально.