Правозащитная инициатива "Дело ЛГБТ+" объявила о самороспуске

Правозащитная инициатива "Дело ЛГБТ+" сообщила о прекращении работы на территории России "в силу внешних обстоятельств". Объявление было сделано 30 ноября – в день, когда Верховный суд признал "экстремистской организацией" несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" и запретил его деятельность на территории России.

Инициатива занималась защитой прав людей, подвергнутых дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Представители "Дело ЛГБТ+" пообещали, что всех своих доверителей они передадут надежным юристам, которые окажут помощь в суде.

В беседе с "Новой газетой -Европа" юрист Константин Бойков заявил, что что они были вынуждены, так поступить, потому что "иначе мы будем признаны экстремистами". "Сейчас мы крупно рискуем, в тюрьму никто не хочет, поэтому мы вынуждены самораспуститься", — сказал Бойков. По его словам, часть сотрудников будет релоцирована из России. Многие из них продолжат правозащитную деятельность как самостоятельные юристы, или перейдут на работу в другие группы оказания помощи.

30 ноября Верховный суд России по иску министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским.

Признание в России той или иной организации экстремистской означает помимо прочего запрет на демонстрацию её символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности. За участие в деятельности "экстремистской организации" её создатель или руководитель может получить до 10 лет лишения свободы, а участники – до шести лет.

Поскольку "международного общественного движения ЛГБТ" в России нет, то неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы не исключают риски для посетителей гей- и лесби-клубов. Так адвокат Алексей Михальчик считает, что их могут привлечь к уголовной ответственности. Для этого достаточно самого факта проведения вечеринки, считает юрист. Директоров заведений, вероятно, ждёт еще более жесткое наказание, предположил он.

По мнению юриста "Первого отдела" Максима Оленичева, что в зоне риска могут оказаться лишь те гей и лесби-клубы, где будут проводить правозащитные ЛГБТ мероприятия. "Решение суда не должно распространяться на встречи ЛГБТ-людей и проявление ими себя в местах, которые не связаны с ЛГБТ-активизмом", предположил юрист в беседе с "Агентством".