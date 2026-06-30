Правозащитник Алексей Соколов рассказал о своем уголовном деле

Уральский правозащитник Алексей Соколов рассказал, что против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене из-за беседы с французским адвокатом. Как пишет "Медиазона", детали обвинения стали известны после прений в суде про другому делу в отношении правозащитника.

По словам Соколова, следствие сочло госизменой то, что он рассказал некоему адвокату из Франции о пытках в российских СИЗО и колониях. Утверждается, что он "распространял информацию Главному разведывательному управлению Франции, которое интересуется положением заключенных в Свердловской области". Правозащитник назвал эти обвинения "бредом".

Во вторник прошли прения по другому уголовному делу: Соколова обвиняют в "повторной демонстрации запрещенной символики" – из-за логотипа Facebook в телеграм-канале "Правозащитники Урала". По словам Соколова, оперативники сами добавили в его посты ссылки на Facebook, из-за чего в них появился логотип соцсети. По мнению правозащитника, за его преследованием стоит региональное управление ФСИН.

В ходе прений прокурор запросил Алексею Соколову 3,5 года колонии-поселения.

Алексей Соколов – сооснователь организации "Правозащитники Урала", он защищал права заключенных. В 2015 году возглавляемая Соколовым ассоциация "Правовая основа" была внесена Минюстом России в реестр "иноагентов". В 2019 году Соколову удалось добиться исключения организации из реестра, но юрлицо не смогло работать дальше из-за накопившихся штрафов.