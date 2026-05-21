Уральский правозащитник рассказал о нападении на него в этапном боксе

Уральский правозащитник Алексей Соколов рассказал о нападении на него в этапном боксе в СИЗО-1 Екатеринбурга после возвращения с судебного заседания. Об этом он сообщил своему адвокату Петру Курьянову в письме от 20 мая.

Соколова обвиняют в госизмене и повторной демонстрации экстремистской символики. В декабре 2025 года суд отправил его под стражу. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело об экстремистской символике, поводом для которого стал логотип Facebook в телеграм-канале "Правозащитники Урала".

Соколов сообщил, что в СИЗО-1 его поместили в этапный бокс, где было темно из-за неработающей лампочки. "В этом этапном боксе неизвестное мне лицо схватил меня за шею и стал руками меня душить, при этом лицо, которое меня душило очень громко ругался и кричал", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Курьянов подал заявление во ФСИН. По словам адвоката, один из начальников СИЗО-1 намекнул ему, что если информация о причастности сотрудника изолятора к инциденту не подтвердится, то Соколову может грозить уголовная ответственность за ложный донос.

Алексей Соколов – сооснователь организации "Правозащитники Урала", он защищал права заключенных. В 2015 году возглавляемая Соколовым ассоциация "Правовая основа" была внесена Минюстом России в реестр "иноагентов". В 2019 году Соколову удалось добиться исключения организации из реестра, но юрлицо не смогло работать дальше из-за накопившихся штрафов.

Возбуждение уголовного дела о госизмене Соколов связывал с тем, что рассказывает иностранным организациям о пытках и нарушениях прав человека в системе ФСИН.