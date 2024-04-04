Правозащитник из Перми Александр Чернышов получил условный срок

Бывшего члена правления пермского "Центра исторической памяти" (правопреемник "Мемориала") Александра Чернышова признали виновным в попытке контрабанды архивов организации в Европу. Суд приговорил Чернышова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Правозащитника освободили в зале суда под подписку о невыезде. Об этом сообщает Properm.ru.

Гособвинение просило для Чернышова три года реального лишения свободы. Ранее сообщалось, что Чернышов полностью признал вину.

По решению суда архивы организации должны быть переданы на хранение в Российский государственный архив социально-политической истории.

По версии следствия, Александр Чернышов и бывший глава отделения "Мемориала" в регионе Роберт Латыпов попытались вывезти в Германию архивные документы, которые представляют культурную и историческую ценность.

Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд отправил его под административный арест на 15 суток за хулиганство. В день, когда этот срок истек, он был вновь задержан и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу и отправили в СИЗО.

У сотрудников пермского "Мемориала" прошли обыски. Бывший глава правозащитного фонда в Перми Роберт Латыпов объявлен следствием в международный розыск. Летом 2023 года он был внесён в реестр "иностранных агентов".