Осуждённый по обвинению в террористической деятельности правозащитник "Мемориала" Бахром Хамроев заявил об избиении в тюрьме №2 города Владимир, более известной как "Владимирский централ".
По словам его жены, которая получила от Хамроева письмо, правозащитник требовал принять от него пять жалоб на условия содержания и нарушения прав заключённых, которые допускают сотрудники ФСИН, после чего к Хамроеву применили силу.
"Его били по ногам, в пах, по почкам, от удара по голове он потерял сознание", - заявила супруга правозащитника, добавив, что медики отказались фиксировать телесные повреждения, однако это сделал представитель прокуратуры.
Также со слов Зухры Хамроевой, заключённые мусульмане, узнав об избиении, потребовали прекратить издевательства, но в результате сами были избиты.
По всем этим фактам адвокат Хамроева обратился в Следственный комитет. В ведомстве начали проверку.
- Член правозащитного центра "Мемориал" Бахром Хамроев руководил фондом правовой и социальной поддержки мигрантов. Он был задержан в феврале 2022 года по обвинениям в "организации деятельности террористической организации" и "публичных призывах к терроризму". По версии ФСБ, Хамроев размещал в соцсетях материалы, связанные с деятельностью запрещенного в России религиозного движения исламистского толка "Хизб ут-Тахрир". В мае 2023 года суд приговорил правозащитника к 14 годам лишения свободы.
- Деятельность "Хизб ут-Тахрир" легальна во многих странах мира, но с 2003 года запрещена в России, где движение признали террористической организацией. Российские власти возбудили уже сотни уголовных дел о терроризме против предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир", в основном - против крымских татар, проживающих на территории аннексированного полуострова. При этом дела часто заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией Крыма.
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