Осуждённый по обвинению в террористической деятельности правозащитник "Мемориала" Бахром Хамроев заявил об избиении в тюрьме №2 города Владимир, более известной как "Владимирский централ".

По словам его жены, которая получила от Хамроева письмо, правозащитник требовал принять от него пять жалоб на условия содержания и нарушения прав заключённых, которые допускают сотрудники ФСИН, после чего к Хамроеву применили силу.

"Его били по ногам, в пах, по почкам, от удара по голове он потерял сознание", - заявила супруга правозащитника, добавив, что медики отказались фиксировать телесные повреждения, однако это сделал представитель прокуратуры.

Также со слов Зухры Хамроевой, заключённые мусульмане, узнав об избиении, потребовали прекратить издевательства, но в результате сами были избиты.

По всем этим фактам адвокат Хамроева обратился в Следственный комитет. В ведомстве начали проверку.