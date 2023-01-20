Правозащитник Янгулбаев предложил Кадырову обменять себя на свою мать

Бывший юрист северокавказского филиала "Команды против пыток" Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять похищенную сотрудниками регионального МВД мать Зарему Мусаеву на себя. С прошлого января она находится под арестом - её обвиняют в нападении на полицейского.

В видеообращении, которое Янгулбаев записал в годовщину похищения матери, он обвиняет Кадырова в нарушении "правил страны и человеческой морали". Правозащитник подчеркивает, что за год нахождения под арестом здоровье Мусаевой ухудшилось.

В комментарии для редакции Кавказ.Реалии Янгулбаев пояснил, что это не эмоциональное заявление. По его словам, с предложением обменять себя на мать через адвокатов и следователя он обратился к властям Чечни ещё прошлой весной, однако они ему так и не ответили. "Единственная цель – спасти мать. Я предлагаю обмен через нейтральную страну-гаранта, которую могут выбрать чеченские власти – например, Турцию, страны Балтии, Украину, для того, чтобы в заложниках не оказались оба." - пояснил Янгулбаев. Правозащитник считает, что он нужен чеченским властям из чувства мести.