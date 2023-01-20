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Правозащитник Янгулбаев предложил Кадырову обменять себя на свою мать

Абубакар Янгулбаев

Бывший юрист северокавказского филиала "Команды против пыток" Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять похищенную сотрудниками регионального МВД мать Зарему Мусаеву на себя. С прошлого января она находится под арестом - её обвиняют в нападении на полицейского.

В видеообращении, которое Янгулбаев записал в годовщину похищения матери, он обвиняет Кадырова в нарушении "правил страны и человеческой морали". Правозащитник подчеркивает, что за год нахождения под арестом здоровье Мусаевой ухудшилось.

В комментарии для редакции Кавказ.Реалии Янгулбаев пояснил, что это не эмоциональное заявление. По его словам, с предложением обменять себя на мать через адвокатов и следователя он обратился к властям Чечни ещё прошлой весной, однако они ему так и не ответили. "Единственная цель – спасти мать. Я предлагаю обмен через нейтральную страну-гаранта, которую могут выбрать чеченские власти – например, Турцию, страны Балтии, Украину, для того, чтобы в заложниках не оказались оба." - пояснил Янгулбаев. Правозащитник считает, что он нужен чеченским властям из чувства мести.

  • 20 января 2022 года в люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу – её вывели из квартиры насильно, не дав одеться или взять лекарства (женщина страдает диабетом).
  • Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против неё уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов региона. 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.

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