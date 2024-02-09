Правозащитника "Мемориала" Бахрома Хамроева отправили в ШИЗО

Члена "Мемориала" и правозащитника, помогавшего мигрантам, Бахрома Хамроева отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в тюрьме №2 во Владимире, известной как Владимирский централ. Поводом для этого стало "нарушение формы одежды". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на супругу правозащитника Зухру.

По её словам, Хамроев был вынужден снять форму в те дни, когда "ему не давали лекарства и его мучали боли". Ранее стало известно о том, что правозащитника избил сотрудник тюрьмы. Хамроев требовал от него принять пять жалоб на условия содержания и нарушения прав заключённых.

"Его били по ногам, в пах, по почкам, от удара по голове он потерял сознание", – заявила супруга правозащитника. Она утверждает, что медики отказались фиксировать у Хамроева телесные повреждения. Это сделал позднее представитель прокуратуры. Супруга правозащитника также заявила, что заключённые мусульмане, узнав об избиении, потребовали прекратить издевательства, но в результате сами были избиты.