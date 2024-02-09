Правозащитника "Мемориала" Бахрома Хамроева отправили в ШИЗО

Члена "Мемориала" и правозащитника, помогавшего мигрантам, Бахрома Хамроева отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в тюрьме №2 во Владимире, известной как Владимирский централ. Поводом для этого стало "нарушение формы одежды". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на супругу правозащитника Зухру.
По её словам, Хамроев был вынужден снять форму в те дни, когда "ему не давали лекарства и его мучали боли". Ранее стало известно о том, что правозащитника избил сотрудник тюрьмы. Хамроев требовал от него принять пять жалоб на условия содержания и нарушения прав заключённых.
"Его били по ногам, в пах, по почкам, от удара по голове он потерял сознание", – заявила супруга правозащитника. Она утверждает, что медики отказались фиксировать у Хамроева телесные повреждения. Это сделал позднее представитель прокуратуры. Супруга правозащитника также заявила, что заключённые мусульмане, узнав об избиении, потребовали прекратить издевательства, но в результате сами были избиты.
- Член правозащитного центра "Мемориал" Бахром Хамроев руководил фондом правовой и социальной поддержки мигрантов. Он был задержан в феврале 2022 года по обвинениям в "организации деятельности террористической организации" и "публичных призывах к терроризму". По версии ФСБ, Хамроев размещал в соцсетях материалы, связанные с деятельностью запрещенного в России религиозного движения исламистского толка "Хизб ут-Тахрир". В мае 2023 года суд приговорил правозащитника к 14 годам лишения свободы.
- В России "Хизб ут-Тахрир" была запрещена в 2003 году. Членов организации российские суды не раз приговаривали к тюремным срокам. Многие осуждённые по таким делам – крымско-татарские активисты из аннексированного Крыма; в Украине организация действует легально. Представители объединения всегда отрицали причастность к насилию или призывам к нему.
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