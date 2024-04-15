Правозащитника Орлова неожиданно этапировали из Москвы в Самару

Осуждённого на 2,5 года колонии по статье о так называемой повторной дискредитации армии правозащитника Олега Орлова неожиданно этапировали из московского следственного изолятора "Водник" в СИЗО Самары. Об этом сообщил правозащитный центр "Мемориал", сопредседателем которого до недавнего времени был Орлов.

Причина этапирования и то, будет ли Самара конечным пунктом, неизвестна.

Орлова этапировали в ночь с 11 по 12 апреля, однако известно об этом стало только сегодня. Сам 71-летний правозащитник, который в последнее время испытывал в СИЗО проблемы со здоровьем, сообщил, что был перевезён в Самару и "очень устал". Его адвокат не знает, в каких условиях транспортировали Орлова и в каком состоянии он сейчас находится. Ни жену Орлова, ни его адвоката не уведомляли о том, что его планируют перевезти в другой регион, у него не было достаточно времени собрать вещи и подготовиться к этапу, - сообщили в "Мемориале". Там также отметили, что на этой неделе должно было состояться свидание Орлова с женой, однако из-за этапирования оно стало невозможным: "Судья не могла не знать, что в тот же день Орлова отправят в этап, и никакого свидания не состоится".

В феврале повторный суд по делу Орлова заменил ему штраф на реальный срок, признав антивоенную публикацию дискредитацией армии. Этапировали правозащитника ещё до рассмотрения судом апелляции, то есть до вступления приговора в законную силу.

Ранее в "Мемориале" заявляли о том, что Орлова каждый день возили в суд для ознакомления с материалами дела, однако иногда даже не давали с ними ознакомится и держали в суде целый день без горячей пищи. Сообщалось, что Орлов простудился и начал испытывать проблемы со слухом.

На прошлой неделе признанный властями России "иностранным агентом" Центр защиты прав человека "Мемориал" исключил из своего совета двух старейших его членов, находящихся в России: Олега Орлова и Светлану Ганнушкину. В заявлении Центра говорится, что "сделано это прежде всего в целях обеспечения безопасности" Орлова и Ганнушкиной.