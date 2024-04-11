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"Мемориал" исключил из своего Совета Олега Орлова и Светлану Ганнушкину

Олег Орлов (слева), Светлана Ганнушкина перед судебным заседанием по делу правозащитника Оюба Титиева, Чечня, 6 марта 2018 года
Олег Орлов (слева), Светлана Ганнушкина перед судебным заседанием по делу правозащитника Оюба Титиева, Чечня, 6 марта 2018 года

Центр защиты прав человека "Мемориал" исключил из своего Совета двух старейших его членов, находящихся в России: Олега Орлова и Светлану Ганнушкину. Также Орлов больше не будет сопредседателем ЦЗПЧ "Мемориал".

В заявлении Центра говорится, что "сделано это прежде всего в целях обеспечения безопасности" Орлова и Ганнушкиной.

"Ранее власти признали Олега Петровича и Светлану Алексеевну "иностранными агентами". Затем внесли в реестр и сам ЦЗПЧ "Мемориал". Был заблокирован сайт нашей организации. Олег Орлов находится в СИЗО, ему предстоит апелляция. Эти и другие обстоятельства продолжающегося подавления гражданского общества в России стали причинами нашего решения", - сказано в заявлении "Мемориала".

При этом в Центре подчеркнули, что Орлов и Ганнушкина "остаются мемориальцами, друзьями и наставниками".

  • 27 февраля суд в Москве приговорил сопредседателя "Мемориала", одного из самых известных российских правозащитников Олега Орлова к двум с половиной годам колонии. Его признали виновным в "повторной дискредитации российской армии". Причиной возбуждения уголовного дела стали антивоенные высказывания Орлова.

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