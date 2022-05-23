Правозащитника, подавшего заявление на Путина, отправили под домашний арест

Суд в Благовещенске отправил под домашний арест правозащитника Владислава Никитенко. Против него возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии. Ранее Никитенко обратился в военную прокуратуру с заявлением на президента России Владимира Путина, потребовав привлечь его к уголовной ответственности за развязывание агрессивной войны.

Никитенко уже штрафовали на 45 тысяч рублей по административному делу за дискредитацию армии. В мае его арестовывали за демонстрацию нацистской символики на фотографии из федерального архива Германии, передаёт Сибирь.Реалии.

Уголовное дело Никитенко является одним из четырёх в России, которое было возбуждено за повторную дискредитацию армии. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.