Правозащитники: на войну в Украине вербуют обвиняемых из СИЗО

В российских следственных изоляторах начали вербовать подозреваемых и обвиняемых для участия в боевых действиях на территории Украины. Уголовные дела при этом приостанавливают, сообщила правозащитник и основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
По словам Романовой, ей известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин подтвердил существование такой практики. По его словам, на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.
В СМИ в начале июля начали появляться сообщения, что на войну в Украине вербуют заключенных в российских колониях. В частности, этим занимается "ЧВК Вагнера".
- По подсчётам "Вёрстки" и фонда "Русь сидящая", к середине августа представители "ЧВК Вагнера" побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны.
- Во всех учреждениях вербовщики предлагали заключённым вступить в ряды наёмников и отправиться воевать в Украину. За это они обещали ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей и помилование через полгода.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение. Оно не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако его бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях России в Сирии и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинской территории.
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