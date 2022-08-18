Правозащитники: на войну в Украине вербуют обвиняемых из СИЗО

В российских следственных изоляторах начали вербовать подозреваемых и обвиняемых для участия в боевых действиях на территории Украины. Уголовные дела при этом приостанавливают, сообщила правозащитник и основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

По словам Романовой, ей известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин подтвердил существование такой практики. По его словам, на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

В СМИ в начале июля начали появляться сообщения, что на войну в Украине вербуют заключенных в российских колониях. В частности, этим занимается "ЧВК Вагнера".