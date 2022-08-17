Жена заключённого предотвратила его вербовку на войну в Украине

Жена заключённого обратилась в несколько ведомств с требованием не допустить вербовку мужа в частную военную компанию (ЧВК) для участия в войне в Украине. По её жалобам в колонии прошла проверка. По последним данным, заключённые отказались от контракта и остаются в колонии. Историю рассказало издание "Вёрстка".

Героиня материала Ирина (имя изменено) вспоминает, как в середине августа муж сообщил ей, что к ним в колонию приехали представители ЧВК Вагнера и предложили на полгода поехать в Украину. По словам мужа, отказаться от этого было нельзя, но взамен им пообещали снятие судимости.

Ирина решение мужа изначально поддержала, но затем решила обратиться к его бывшему адвокату и уточнить, законна ли вербовка заключённых на фронт в рядах ЧВК. Адвокат подтвердил, что происходящее противоправно.

Ирина подала жалобы сразу в шесть инстанций в надежде, что "хотя бы кто-то должен отреагировать". По её словам, она в подробностях пересказала всю ситуацию своими словами и попросила "не допустить незаконной отправки её мужа для участия в спецоперации".

Через несколько дней Ирина узнала от мужа, что в колонию приходила проверка. Он рассказал, что ему показали жалобу и попросили объяснить, что случилось. По словам Ирины, её муж отказался от контракта и добавил, что "никто не согласился и не уехал из этой колонии".

При этом Ирина говорит, что возможно, поддержала бы решение мужа отправиться на войну, если бы процесс вербовки был законным. "У нас отказ был только из-за того, что всё это мероприятие абсолютно противоправное. Сейчас они, видимо, не очень рассчитывают, что оттуда кто-то вернётся", – считает она.