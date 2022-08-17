Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жена заключённого предотвратила его вербовку на войну в Украине

ЧВК Вагнера в Сирии

Жена заключённого обратилась в несколько ведомств с требованием не допустить вербовку мужа в частную военную компанию (ЧВК) для участия в войне в Украине. По её жалобам в колонии прошла проверка. По последним данным, заключённые отказались от контракта и остаются в колонии. Историю рассказало издание "Вёрстка".

Героиня материала Ирина (имя изменено) вспоминает, как в середине августа муж сообщил ей, что к ним в колонию приехали представители ЧВК Вагнера и предложили на полгода поехать в Украину. По словам мужа, отказаться от этого было нельзя, но взамен им пообещали снятие судимости.

Ирина решение мужа изначально поддержала, но затем решила обратиться к его бывшему адвокату и уточнить, законна ли вербовка заключённых на фронт в рядах ЧВК. Адвокат подтвердил, что происходящее противоправно.

Ирина подала жалобы сразу в шесть инстанций в надежде, что "хотя бы кто-то должен отреагировать". По её словам, она в подробностях пересказала всю ситуацию своими словами и попросила "не допустить незаконной отправки её мужа для участия в спецоперации".

Через несколько дней Ирина узнала от мужа, что в колонию приходила проверка. Он рассказал, что ему показали жалобу и попросили объяснить, что случилось. По словам Ирины, её муж отказался от контракта и добавил, что "никто не согласился и не уехал из этой колонии".

При этом Ирина говорит, что возможно, поддержала бы решение мужа отправиться на войну, если бы процесс вербовки был законным. "У нас отказ был только из-за того, что всё это мероприятие абсолютно противоправное. Сейчас они, видимо, не очень рассчитывают, что оттуда кто-то вернётся", – считает она.

  • По подсчётам "Вёрстки" и фонда "Русь Сидящая", к середине августа представители ЧВК Вагнера побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны.
  • Во всех учреждениях вербовщики предлагали заключённым вступить в ряды наёмников и отправиться воевать в Украину. За это они обещали ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей и помилование через полгода.
  • По данным "Вёрстки", в большинстве колоний вступить в ряды ЧВК согласились около 20% осуждённых.
  • ЧВК Вагнера – российское неофициальное военное подразделение. Оно не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях России в Сирии и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинской территории.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG