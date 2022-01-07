Правозащитники обратились к Путину из-за массовых похищений в Чечне

Российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, International Federation for Human Rights, Норвежский Хельсинкский комитет, Комитет против пыток и внесённые в список так называемых иностранных агентов "Мемориал" и "Гражданское содействие", обратились к президенту РФ Владимиру Путину по факту массового похищения в декабре 2021 года в Чечне родственников критиков главы региона Рамзана Кадырова.
Правозащитники требуют от главы государства сделать всё возможное, чтобы прекратить эти репрессии в Чечне - сообщает Кавказ.Реалии.
"Органы МВД по Чеченской Республике отрицают, что похищенные люди находятся у них. Однако есть серьёзные основания предполагать, что ответственность за эти похищения несут силовые структуры, подконтрольные Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову", – говорится в обращении правозащитников.
Они напоминают, что Чечня является субъектом Российской Федерации, а значит её глава является подотчётным президенту России, что делает и самого Путина ответственным за действия чеченского чиновника.
По мнению авторов обращения, массовые похищения в Чечне лежат в рамках давно практикуемой схемы коллективного наказания, при которой руководство республики преследует целые семьи, пытаясь заставить замолчать критиков политики Кадырова.
В своём обращении правозащитники призывают привлечь к ответственности всех виновных, "включая тех, кто, возможно, отдал приказание о совершении этих деяний, невзирая на должности, в соответствии с нормами справедливого судебного разбирательства".
- В Чечне за последние недели были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- За систематические нарушения прав человека Рамзан Кадыров внесен в санкционные списки и не имеет возможности посещать страны Европейского Союза, Великобританию, США, Канаду и страны Прибалтики.
- В 2020 году в новые санкционные списки США попал не только Рамзан Кадыров, но и его жена и две старшие дочери.
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