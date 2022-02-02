Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. "Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", — заявил Делимханов на чеченском языке в прямом эфире в инстаграме .

Депутат также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский язык. Перевод его речи опубликовал оппозиционный чеченским властям телеграм-канал 1ADAT.

При этом в опубликованной ранее в инстаграме Делимханова записи на русском языке содержатся оскорбления в адрес Янгулбаевых и неконкретные угрозы: "Мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!.. Вы сами подписали себе приговор…".

Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, их отец федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев и сестра находятся за границей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны, "приютившие" членов семьи Янгулбаевых, выдать их России.

В опубликованном в инстаграме видео, которое Кадыров начинает на чеченском языке, затем постепенно переходит на русский и завершает снова на чеченском, он называет Янгулбаевых "отморозками" и террористами и заявляет, что "прикрывать их – значит содействовать террористам". Кадыров вновь угрожает семье Янгулбаевых расправой. "Где бы они ни находились, как бы они ни скрывались, мы их найдем и уничтожим". "Чеченцы просто так не прощают" и "первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность", заявил глава Чечни.

В конце января Кадыров уже угрожал Янгулбаевым. "Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей", – заявил он.