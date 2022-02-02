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Депутат Госдумы Делимханов пообещал "отрезать головы" Янгулбаевым

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров (архивное фото)

Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. "Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", — заявил Делимханов на чеченском языке в прямом эфире в инстаграме .

Депутат также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский язык. Перевод его речи опубликовал оппозиционный чеченским властям телеграм-канал 1ADAT.

При этом в опубликованной ранее в инстаграме Делимханова записи на русском языке содержатся оскорбления в адрес Янгулбаевых и неконкретные угрозы: "Мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!.. Вы сами подписали себе приговор…".

Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, их отец федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев и сестра находятся за границей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны, "приютившие" членов семьи Янгулбаевых, выдать их России.

В опубликованном в инстаграме видео, которое Кадыров начинает на чеченском языке, затем постепенно переходит на русский и завершает снова на чеченском, он называет Янгулбаевых "отморозками" и террористами и заявляет, что "прикрывать их – значит содействовать террористам". Кадыров вновь угрожает семье Янгулбаевых расправой. "Где бы они ни находились, как бы они ни скрывались, мы их найдем и уничтожим". "Чеченцы просто так не прощают" и "первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность", заявил глава Чечни.

В конце января Кадыров уже угрожал Янгулбаевым. "Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей", – заявил он.

  • 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой – родителей бывшего юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева – в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее власти Чечни сообщили, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.
  • Судья Сайди Янгулбаев после задержания жены вместе с дочерью уехал из России.
  • Чеченские власти считают братьев Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. 31 января живущий за рубежом Ибрагим Янгулбаев был заочно арестован в рамках уголовного дела о призывах к террористической деятельности, возбужденного против него за публикации в этом канале.
  • В конце января Абубакар Янгулбаев сообщил, что проживающие в Чечне родственники – всего около 15 человек – перестали выходить на связь и не появляются дома.
  • Глава Чечни после произошедшего сделал заявление, в котором назвал члена Совета по правам человека при президенте и главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину "пособниками террористов" . Кадыров утверждал, что они зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова.

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