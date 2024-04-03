Правозащитники рассказали о слежке за россиянами в Армении

За россиянами, проживающими в Ереване и Гюмри, следят люди в российской военной форме. Об этом сообщают армянские правозащитники, передает Армянская служба Радио Свобода.

Российские активисты, приехавшие в Армению после начала войны России против Украины, часто видят подозрительных людей возле своих домов. Некоторые неизвестные расспрашивают о россиянах соседей, рассказал Артур Сакунц из Хельсинской гражданской ассамблеи.

По словам Сакунца, люди в российской военной форме используют машину с армянскими номерами, но сам автомобиль при этом не зарегистрирован.

МВД Армении в свою очередь сообщило, что в заявлении правозащитников о вероятной слежке за россиянами номер автомобиля не упомянут. Ведомство отметило, что как только необходимые данные будут получены, то сотрудники займутся проверкой.

Хельсинская гражданская ассамблея утверждает, что российские правоохранительные органы или спецслужбы ведут незаконную разведдеятельность без разрешения со стороны Еревана. Прокуратура Армении заявила, что проведёт проверку, но правозащитники ответ пока не получили.

Сакунц подчеркнул, что вероятной слежки за выходцами из России не было бы, если бы армянские правоохранительные органы с должным вниманием отнеслись к делу россиянина Дмитрия Сетракова, мобилизованного из Ростовской области. Около полугода он провёл на позициях российской армии в Запорожской области Украины и в апреле прошлого года бежал.

Выехать в Армению Сетракову помогли российские правозащитники. В декабре прошлого года Сетракова задержали в Армении и отправили в Россию. Правозащитники говорят, что задержание проводила российская военная полиция.

Уехавший из России в Армению журналист Ян Шенкман в свою очередь рассказал Радио Свобода, что слежка за россиянами длится не менее двух лет. Например, сотрудники российских правоохранительных органов, не скрываясь, присутствуют на всех антивоенных митингах, утверждает Шенкман.