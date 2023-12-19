Сбежавший от войны в Армению российский военный переправлен в Россию

Сбежавший от войны в Украине в Армению российский военный Дмитрий Сетраков был найден в России. Он может находиться в военной полиции в Ростове-на-Дону, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил правозащитный проект "Идите лесом".

Проект сообщил, что ищет военному адвоката. Ранее сообщалось, что против Сетракова возбуждёно уголовное дело о самовольном оставлении места службы. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сетраков – 39-летний мобилизованный из Ростовской области. Он около полугода провёл на позициях российской армии в Украине в Запорожской области, в районе главного направление удара украинской армии в ходе летнего контрнаступления. В апреле он сбежал из лазарета, куда попал из-за полученной травмы.

Он прятался до осени, после чего сдался властям. Его арестовали, но в ноябре он снова сумел сбежать, когда его вывезли на медкомиссию, утверждали правозащитники. "Идите лесом" помогли ему выехать в Армению.

Там он был задержан в начале декабря. Основатель "Идите лесом" Григорий Свердлин утверждает, что задержание проводили сотрудники российской военной полиции, что незаконно. Армянские власти это не комментировали. Выдача Сетракова – первый известный случай, когда сбежавший от войны россиянин выдан с армянской территории.