Правозащитники сообщили о радиационном риске для жителей КНДР

Десятки тысяч людей в Северной Корее, а также жители Южной Кореи, Японии и Китая могут подвергнуться воздействию радиоактивных веществ, которые распространяются через грунтовые воды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет правозащитной организации Transitional Justice Working Group, которая базируется в Сеуле.

По данным правительств США и Южной Кореи, в период с 2006 по 2017 год КНДР тайно провела шесть испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери.

В исследовании Transitional Justice Working Group говорится, что радиоактивные вещества могли распространиться по восьми городам и округам, которые расположены недалеко от полигона. На этой территории проживают более 1 миллиона человек, а грунтовые воды используются в повседневной жизни, в том числе для питья. Южная Корея, Япония и Китай могут подвергнуться риску из-за контрабанды сельскохозяйственной и рыбной продукции из КНДР.

Во время исследования организация работала с экспертами в ядерной области, медицинскими экспертами, а также использовала разведывательные данные из открытых источников и общедоступные отчеты правительства и ООН.

"Этот отчет важен тем, что показывает, что ядерные испытания Северной Кореи могут угрожать праву на жизнь и здоровье не только северокорейского народа, но и жителей Южной Кореи и других соседних стран", — сказал руководитель организации Хьюберт Янгхван Ли.

Как пишет Reuters, в 2015 году агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в импортированных грибах уровень радиоактивных изотопов цезия в девять раз превышающий норму. Отмечается, что грибы продавались как китайская продукция, хотя на самом деле были из Северной Кореи.

Китай и Япония усилили радиационный мониторинг и выразили обеспокоенность по поводу потенциального облучения после ядерных испытаний в Северной Корее.

Сторонние эксперты также выразили обеспокоенность по поводу потенциального риска для здоровья от загрязненной воды, но Северная Корея отвергла эти опасения, заявив, что после ядерных испытаний не было утечек вредных веществ. Доказательств страна не представила.