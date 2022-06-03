Разведка США и Южной Кореи: КНДР готовит очередное ядерное испытание

Разведка США и Южной Кореи обнаружила, что Северная Корея оборудует свой северо-восточный полигон для очередного ядерного испытания. США, Южная Корея и Япония "готовятся к возможным непредвиденным обстоятельствам". Об этом сообщил специальный представитель США по Северной Корее Сун Ким на трёхсторонней встрече с коллегами в Сеуле.

"По данным США, КНДР на своём полигоне Пунгери готовится провести седьмое ядерное испытание. Эти сведения согласуются с недавними публичными сообщениями КНДР", — заявил Сун Ким.

В 2022 году Северная Корея провела семнадцать ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты. Эта волна испытаний и возможная подготовка к ядерным взрывам, по мнению другого участника встречи, представителя Японии Фунакоши Такехиро, подчёркивают необходимость более решительного международного реагирования.

В то время как в Сеуле обсуждают северокорейские ядерные испытания, в Женеве проходит международная Конференция по разоружению. В четверг её председателем стал посол Северной Кореи. Хан Тхэ Сон занял этот пост согласно алфавитной очерёдности.

"КНДР по-прежнему содействует разоружению и миру во всём мире и придаёт большое значение работе конференции", — заявил Хан Тхэ Сон. Десятки неправительственных организаций призывали страны покинуть конференцию в знак протеста, однако многие государства предпочли направить туда дипломатов более низкого уровня. США, страны Евросоюза, Южная Корея и ряд других воспользовались случаем ещё раз осудить КНДР за нарушения международного права.

"Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены безрассудными действиями КНДР, которые подрывают саму ценность Конференции по разоружению", — заявила посол Австралии Аманда Горли, выступая от имени группы стран. Хан Тхэ Сон ответил, что принял её заявление к сведению.