Правозащитники: суды начали отменять решения о депортации украинцев

Российские суды начали отменять решения о депортации украинских граждан из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов Московской Хельсинкской группы.

По сообщению правозащитников, из центров временного содержания иностранцев в Москве и Санкт-Петербурге были отпущены более 50 украинцев, которых должны были депортировать на родину за различные правонарушения в России.

Однако после начала войны России против Украины высылка украинцев стала невозможна. Застрявшие в России украинцы, у которых есть все необходимые документы, не могут пересечь государственную границу. Те, у кого их нет, не могут восстановить документы, так как украинские консульства в России закрыты.

Российские суды вынуждены отменять решения о депортации освобожденных украинцев, но при этом им оставили административные штрафы в размере от четырёх до семи тысяч рублей.



По данным "Коммерсанта", сейчас только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан находятся 113 граждан Украины. Ещё как минимум 245 украинцев находятся в московских СИЗО — их должны были депортировать по запросу украинских следственных органов или отправить отбывать наказания в Украину. По словам правозащитников, освобождение некоторых задерживается из-за того, что к ним есть вопросы у ФСБ.

После начала российского вторжения в Украину сообщалось, что полиция задерживает украинцев, пытавшихся уехать из России, и составляет на них протоколы о правонарушениях, за которые им назначают штраф или несколько суток ареста. Также живущие в Москве украинцы рассказывали "ОВД-Инфо", что полицейские вызывали их на опросы и проверяли телефоны.