Суд в Ростове приговорил Свидетелей Иеговы к тюремным срокам

Суд в Ростове-на-Дону приговорил троих Свидетелей Иеговы к тюремным срокам от шести до шести с половиной лет. Их признали виновными в организации деятельности экстремистской организации.

Вилена и Арсена Аванесовых и Александра Паркова задержали весной 2019 года по подозрению в ведении религиозной деятельности запрещённой в России организации.

Осуждённые свою вину не признали. Они сказали, что изучали Библию и встречались для богослужений. По словам Свидетелей Иеговы, они никогда не применяли насилия по отношению к другим людям и не считают свою деятельность экстремисткой.

Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность на территории страны в 2017 году. Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в России иностранным агентом, она с этим не согласна) отметил, что в решении суда нет доказательств того, что деятельность организации угрожает безопасности российского государства.

В 2018 году Владимир Путин назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. После этого многие участники организации получили реальные тюремные сроки, некоторые жаловались на пытки во время следствия.

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