Правозащитники заявили о смерти двоих заключенных ИК в Ангарске

Правозащитники из проекта Gulagu.net заявил о гибли двоих заключенных в ангарской исправительной колонии №2, где в январе несколько осужденных объявили голодовку. Об этом сообщается в телеграм-канале Gulagu.net.

По данным правозащитников, оба летальных случая зафиксированы в течение недели. Утверждается, что у одного погибшего перерезано горло, а смерть другого вызвана "сердечной недостаточностью".

В пресс-службе ведомства корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили смерть двух заключенных.

Исправительная колония №2 рассчитана на заключенных, отбывающих сроки за совершение тяжких преступлений.