Правозащитники заявили о смерти двоих заключенных ИК в Ангарске

Правозащитники из проекта Gulagu.net заявил о гибли двоих заключенных в ангарской исправительной колонии №2, где в январе несколько осужденных объявили голодовку. Об этом сообщается в телеграм-канале Gulagu.net.
По данным правозащитников, оба летальных случая зафиксированы в течение недели. Утверждается, что у одного погибшего перерезано горло, а смерть другого вызвана "сердечной недостаточностью".
В пресс-службе ведомства корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили смерть двух заключенных.
Исправительная колония №2 рассчитана на заключенных, отбывающих сроки за совершение тяжких преступлений.
- В декабре несколько заключенных объявили голодовку в ангарской колонии №2. По данным ФСИН, они отказались выполнять требования режима. В сентябре заключенные этой колонии уже объявляли голодовку из-за смерти двух осужденных.
- В течение года после бунта в колонии №15 в Ангарске в апреле 2020 осужденных вывозили в другие ИК и СИЗО, где, по их словам, пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области Следственный комитет возбудил девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных.
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