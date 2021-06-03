Правозащитников отстранили от "пыточных" дел заключённых

В Иркутске управление Федеральной службы исполнения наказаний отстранило от уголовных дел о пытках в колониях и изоляторах правозащитников, защищающих пострадавших заключенных. Трём юристам из общественной организации "Сибирь без пыток" вручили повестки о том, что их признали свидетелями – в этом статусе их не допустят к защите потерпевших в суде. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил правозащитник Святослав Хроменков.

"Власти не желают, чтобы гражданское общество, в нашем лице, имело информацию о пыточных делах", – добавил правозащитник.

"Такой шаг – назначение статуса свидетеля адвокатам и юристам – крайняя мера, применяется только если они стали непосредственными свидетелями преступлений. В данном случае все преступления над заключенными совершались за закрытыми дверями колоний и СИЗО – правозащитники в принципе не могли быть их свидетелями. Этому препятствует вся система ФСИН. То есть это явно фальшивый повод для того, чтобы лишить пострадавших бесплатной помощи юристов", – считает адвокат Дмитрий Дмитриев.

В пресс-службе регионального УФСИН прокомментировать смену статуса защитников отказались.

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В конце мая в Иркутской области были заведены три новых уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера группой лиц в иркутском СИЗО-1 и ангарском СИЗО-6. О пытках заключенных – Кежика Ондара, Тахиржона Бакиева и Евгения Юрченко - стало известно в конце 2020 года – начале 2021 года. Ондару и Бакиеву из-за жестоких избиений и изнасилований пришлось сделать несколько сложных операций – оба остались инвалидами. Юрченко рассказал после освобождения о том, как повергался избиениям и наблюдал пытки и истязания других заключенных.