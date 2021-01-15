В Иркутске завели дело об изнасиловании заключенного в СИЗО

В Иркутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования заключенного Кежика Ондара, которого пытали с целью получить признание в участии в бунте, который произошёл в колонии №15 Ангарска в апреле 2020 года. Об этом сообщает проект "Гулагу.нет" со ссылкой на ответ начальника правового управления ФСИН по региону.



Правозащитники уточнили, что потребуют изъять материалы дела из производства регионального Следственного комитета и передать их в управление ведомства, которое занимается расследованием преступлений, совершённых сотрудниками правоохранительными органами.

Ранее родственники Ондара заявили о пытках в СИЗО. По словам сестры Ондара, её брату вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Ондар останется инвалидом.