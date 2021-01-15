В Иркутске завели дело об изнасиловании заключенного в СИЗО

В Иркутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования заключенного Кежика Ондара, которого пытали с целью получить признание в участии в бунте, который произошёл в колонии №15 Ангарска в апреле 2020 года. Об этом сообщает проект "Гулагу.нет" со ссылкой на ответ начальника правового управления ФСИН по региону.
Правозащитники уточнили, что потребуют изъять материалы дела из производства регионального Следственного комитета и передать их в управление ведомства, которое занимается расследованием преступлений, совершённых сотрудниками правоохранительными органами.
Ранее родственники Ондара заявили о пытках в СИЗО. По словам сестры Ондара, её брату вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Ондар останется инвалидом.
- Факт пыток подтвердили в пресс-службе УФСИН по Приангарью, уточнив, что преступление было совершено не в ИК-6, а в следственном изоляторе, куда заключенного на время увозили из колонии. По словам Ондара, ее брата перевели в ИК-6 в апреле 2020 года, после бунта в ИК-15, где он находился ранее.
- Ондар назвал имена тех кто его пытал и подтвердил, что сотрудники изолятора знали об издевательствах над ним.
- Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар.
- В результате бунта пострадали несколько сотен заключённых, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из осуждённых нашли мёртвым. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.
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