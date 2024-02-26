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Правозащитнику Орлову запросили 2 года 11 месяцев колонии

Олег Орлов
Олег Орлов

Сопредседателю запрещённого российскими властями "Мемориала" Олегу Орлову сторона обвинения запросила в суде по делу о так называемой повторной дискредитации армии наказание в виде лишения свободы на два года и одиннадцать месяцев. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Орлова судят за антивоенную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили".

Это повторное рассмотрение дела в Головинском районном суде Москвы. Осенью прошлого года правозащитника признали виновным и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, но прокуратура, которая тогда требовала трёх лет лишения свободы обжаловала решение. Прокуратура настаивает на том, что в деле есть отягчающее обстоятельство — "мотив идеологической вражды и ненависти". В результате Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на повторное расследование. По его завершении оно вновь поступило в суд. Повторный процесс начался 16 февраля.

Возвращение репрессий. Олег Орлов
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Возвращение репрессий. Олег Орлов

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Орлов свою вину отрицает. На суде он заявил, что не будет участвовать в в прениях и давать показания и выступит только с последним словом. "Новая газета" отмечает, что Орлов также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений, что их могут признать так называемыми иностранными агентами. Самого Орлова Минюст признал иноагентом 2 февраля.

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