Минюст объявил иноагентом правозащитника Олега Орлова

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов правозащитника, сопредседателя центра "Мемориал" Олега Орлова.

Орлов находится под повторным следствием по уголовному делу о "дискредитации российской армии". В прошлом году он уже был оштрафован по этой статье на 150 тысяч рублей. Однако впоследствии прокуратура подала апелляцию, потребовав ужесточить обвинения. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.

Кроме Орлова новыми "иноагентами" признаны директор российской "Википедии" Станислав Козловский, независимый депутат из Новосибирска Антон Картавин, журналист из Тамбова Сергей Степанов, ЛГБТ-активист из Великого Новгорода Михаил Чимаров и журналист и историк, заместитель директор "Ельцин-Центра" Никита Соколов.