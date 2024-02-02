Минюст объявил иноагентом правозащитника Олега Орлова

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов правозащитника, сопредседателя центра "Мемориал" Олега Орлова.
Орлов находится под повторным следствием по уголовному делу о "дискредитации российской армии". В прошлом году он уже был оштрафован по этой статье на 150 тысяч рублей. Однако впоследствии прокуратура подала апелляцию, потребовав ужесточить обвинения. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.
Кроме Орлова новыми "иноагентами" признаны директор российской "Википедии" Станислав Козловский, независимый депутат из Новосибирска Антон Картавин, журналист из Тамбова Сергей Степанов, ЛГБТ-активист из Великого Новгорода Михаил Чимаров и журналист и историк, заместитель директор "Ельцин-Центра" Никита Соколов.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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